Как штурмовали Харьковскую ОГА (фото)
02:21, 07 апреля 2014Политика
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Сторонники федерализации захватили ОГА в Харькове за 10 минут.
В Харькове захватили ОГА / REUTERS
Штурм Харьковской облгосадминистрации начался с митинга сторонников федерализации. Организаторы мероприятия призвали людей созвать на площадь всех знакомых, чтобы «поддержать Донецк и Луганск», где сегодня произошел захват административных зданий.
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Агрессивно настроенные люди держали флаги России, СССР и УССР, а также скандировали «Россия». Впоследствии несколько сотен сторонников федерализации за 10 минут оттеснили до двухсот милиционеров со щитами, которые охраняли вход в ОГА. После захвата административного здания, над ним установили флаг РФ.
Фотогалерея "Сепаратисты в Харькове захватили ОГА"
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