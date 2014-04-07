Как штурмовали Харьковскую ОГА (фото)

Штурм Харьковской облгосадминистрации начался с митинга сторонников федерализации. Организаторы мероприятия призвали людей созвать на площадь всех знакомых, чтобы «поддержать Донецк и Луганск», где сегодня произошел захват административных зданий.

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Агрессивно настроенные люди держали флаги России, СССР и УССР, а также скандировали «Россия». Впоследствии несколько сотен сторонников федерализации за 10 минут оттеснили до двухсот милиционеров со щитами, которые охраняли вход в ОГА. После захвата административного здания, над ним установили флаг РФ.

Фотогалерея "Сепаратисты в Харькове захватили ОГА"