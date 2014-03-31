В Польше говорят, что украинцам надо готовиться к резкому ухудшению жизни

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал глава высшей палаты польского парламента, Сената, Богдан Борусевич украинским журналистам в Варшаве.

Он выразил убеждение, что нынешняя украинская власть готова реализовывать непопулярные среди населения реформы, поскольку оказалась под стеной.

Читайте такжеКабмин не будет ограничивать размер пенсий работающим пенсионерам"В политике сложные решения принимаются тогда, когда нет иного выхода. И это они должны сделать сейчас, не ждать выборы", - сказал Борусевич, заявив, что соответствующие решения должны быть приняты в ближайшие недели, а не месяцы.

"Знаю этих людей и могу сказать, что есть огромная решительность (проводить реформы - УНИАН)", - сказал он.

Борусевич отметил, что новому украинскому правительству приходится работать в очень сложных условиях, поскольку нужно одновременно готовиться к возможной агрессии России, проводить непопулярные реформы и готовить структурные реформы, среди которых важнейшей он назвал децентрализацию власти.

"Если регион будет иметь в своей компетенции вопросы образования, то какие вопросы могут возникать с вопросом языка?», - сказал глава Сената, комментируя способы побороть сепаратистские движения в Украине.

Он отметил, что новая власть получит финансовую помощь Запада только тогда, когда действительно начнет менять страну и сказал, что это "второй и последний шанс" для Украины стать частью европейского сообщества.

"Первый упустили политики. Это для Украины вопрос "быть или не быть"... Третий раз мы не будем поддерживать "Помаранчевую революцию", - подчеркнул он.

Борусевич сказал, что в Польше, которая начала реформы в конце 80-х годов и вступила в Евросоюз в 2004 году, только в первый год их проведения уровень жизни поляков упал на 40 %.

По его словам, сложной ситуация оставалась 3-4 года, после чего экономика возобновила рост.

Он также отметил, что реформы не должны реализовываться исключительно за счет обычных людей.

"Если обычные люди должны испытать последствия, то олигархи тоже - пропорционально, что означает, что в финансовом измерении большие", - сказал Борусевич.

Глава польского Сената также отметил, что российские власти своими действиями в Крыму привели к поражению проекта создания Евроазиатского союза.

"Россия получила Крым - мы с этим не согласны, - но потеряла Украину. Единая концепция Путина по созданию Евразийского союза уже не актуальна", - сказал Борусевич.