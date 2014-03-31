Яценюк собирается уволить 10% чиновников

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

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"Большое количество людей - это общая численность чиновников в стране. Это действительно огромное количество людей. Если нам проводить настоящую реформу, которая предусматривает передачу полномочий из Киева на места, то нам не нужно и 240 тыс. чиновников. Поэтому, первая инициатива была сократить 40% чиновников сразу. Но мы сделали таким образом: первое - сокращение 10%, второе - сокращение автопарка автомобилей органов государственной власти на 50%", - сообщил он.