МИД Венгрии осудило своих националистов за посягательство на территориальную целостность Украины

Это заявление МИД, как сообщает корреспондент Радио Свобода, стала ответом на митинг за предоставление автономии Закарпатью и дальнейшее отделение области от Украины.

Вечером 27 марта перед зданием МИД Венгрии собралась толпа численностью от 200 до 300 человек, которые держали лозунги-требования на венгерском и английском языках «Самоопределение Закарпатью!» и «Венгрия требует возвращения Закарпатья!» и размахивали националистическими флагами. Демонстрацию провели с инициативы Тамаша Гауди-Надя, депутата парламента от партии «Йоббик».

Читайте такжеПартия " Йоббик выдвинула Украине ряд условий поддержки курса на ЕСДемонстранты передали в МИД Венгрии петицию «За Закарпатье», требуя при этом, чтобы Венгрия признала результаты так называемого референдума в Крыму. Одновременно с улицы раздавались призывы привести в боевую готовность венгерскую армию, которая якобы должна защитить 150-тысячное венгерское меньшинство в Украине.

В сегодняшнем заявлении МИД Венгрии решительно отмежевалось от «духа и содержания» петиции, которая отнюдь не способствует, а, наоборот, ставит под угрозу будущее как венгерского нацменьшинства Закарпатья, так и всего региона. Венгрия неоднократно заявляла о своей неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и не считает «потемкинский» референдум актом выявления права народа на самоопределение, не признает его результатов и легитимности присоединения Крыма к России.

«В то же время Венгрия последовательно проводит политику всесторонней поддержки обеспечения прав венгерского нацменьшинства Закарпатья, особенно в сфере образования и использования родного языка», - подчеркивается в заявлении МИД Венгрии.