Дещица: Международные соглашения были «серьезно подорваны» действиями РФ в Крыму

Международные соглашения по безопасности были «серьезно подорваны» российскими действиями в Крыму, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, выступая на Генассамблее ООН, сообщает Радио Свобода.

Он призвал Генассамблею принять резолюцию, в которой подтвердить территориальную целостность Украины и признать нелегитимным так называемый «референдум» о присоединении Крыма к России.

Читайте такжеПрямая трансляция заседания Генассамблеи ООН по ситуации в Украине

После Дещицы выступал посол России в ООН Виталий Чуркин, который назвал предлагаемую резолюцию «конфронтационной» и заявил, что Россия не могла игнорировать обращения «крымчан, которые просили права на самоопределение».

Представитель Евросоюза в ООН Томас Майр-Гартинг осудил применение силы для изменения границ и действия России, «которые являются четким нарушением Хартии ООН».

Читайте такжеСША пожаловались в ООН на действия России в Крыму

Сегодня на сессии Генеральной ассамблеи ООН рассматривают проект резолюции, в которой Украина призывает государства мира не признавать любое изменение статуса Крыма и Севастополя на основе нелегитимного референдума.