На Генассамблее ООН Украина предложит не признавать аннексию Крыма

Украина в проекте резолюции, который будет представлен на сессии Генеральной ассамблеи ООН 27 марта, призывает государства мира не признавать никакого изменения статуса Крыма и Севастополя на основе нелегитимного референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информации политики МИД Евгений Перебыйнис.

“Проект уже есть, он сейчас активно обсуждается в ООН”, - сказал Перебыйнис.

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Он сообщил, что вопроса о демилитаризации Крыма в этой резолюции нет, поскольку это отдельная тема, которую будет предложено рассмотреть в ООН в других форматах.

По словам Перебыйниса, в проекте резолюции предлагается, чтобы Генеральная ассамблея ООН подтвердила суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Кроме того, предлагается, чтобы Генеральная ассамблея ООН призвала все страны воздержаться от действий, направленных на нарушение территориальной целостности Украины, включая попытки модифицировать украинскую границу путем применения силы неправовым способом.

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Кроме того, все стороны будут призваны воздержаться от односторонних действий и риторики, которая может обострить существующее напряжение, сказал Перебыйнис.

Украинская сторона настаивает, что референдум в Крыму и Севастополе не имеет никакой правовой легитимности и не может быть основой для пересмотра статуса.

“Содержится призыв ко всем государствам не признавать никакого изменения статуса Крыма и Севастополя на основе нелегитимного референдума”, - подчеркнул Перебыйнис.

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Как сообщалось, 16 марта состоялся так называемый референдум по вопросу о статусе Крыма. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей Крыма.

18 марта в Кремле подписали «договор» о входе Крыма и Севастополя в состав РФ. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

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США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и ввели санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за рубежом и наложив визовые ограничения.