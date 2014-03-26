Журналист: Генпрокурор Махницкий в рабочее время с женой осматривал элитную новостройку

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает известный украинский журналист Сергей Лещенко.

«Приехал на новеньком Мерседесе S класса, в сопровождении 3 охранников. Менеджер показывал дома на макетах, что-то объяснял. Махницкий был с женщиной. Визит осуществлял в 10 утра - в рабочее время», - написал Лещенко.

«У Махницкого и его жены в декларации по 2013 год нет ни копейки сбережений. Комментировать не буду - предлагаю делать это вам», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, нардеп от ВО "Свобода" Олег Махницкий стал Генеральным прокурором Украины 24 февраля 2014 года.