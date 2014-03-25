Крымские судьи подают заявления о переводе на континентальную Украину - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов относительно того, что крымские суды уже начали рассматривать дела по российскому законодательству, и не являются ли в связи с этим действия крымских судей, которые приносили присягу Украине, государственной изменой, и будут ли привлекать их к ответственности.

“Соответствующий закон еще не принят. Вчера прошла подготовительная первая группа по закону, который определяет статус и права человека на временно оккупированных территориях”, - сказал Соболев.

В то же время он заметил, что судьи, которые находятся на временно оккупированной территории, подали заявления на перевод на континентальную часть Украины.

“Это так же касается прокурорских работников. И, вне сомнения, это вопрос передислокации наших войск”, - сказал депутат.

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По словам Соболева, вчера поступила информация о том, что две третьих крымских судей уже подали заявления о переводе на континентальную Украину, также это касается большинства работников Генеральной прокуратуры и всех прокуроров, которые работают в Крыму.

Соболев также заметил, что указами президента РФ Владимира Путина “фактически определено, что все ключевые государственные должности в Крыму будут занимать исключительно граждане Российской Федерации, более того, которых будут завозить на территорию Крыма”.