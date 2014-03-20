Фрегат «Гетман Сагайдачный» заставил корабли РФ покинуть территориальные воды Украины

Фрегат вышел из одесского порта еще 14 марта и прибыл в определенный район Черного моря. Там он обнаружил четыре военных корабля Черноморского флота России и два вертолета огневой поддержки Ми-35. Россияне пытались пересечь морскую границу Украины. Об этом «Думской» сообщили в командовании Военно-морских сил.Читайте такжеФлагман ВМС фрегат “Гетьман Сагайдачный” вернулся в Украину

Командир «Сагайдачного» капитан первого ранга Роман Пятницкий вступил в переговоры с нарушителями и потребовал от них покинуть территориальные воды нашей страны, однако противник не сменил курса и продолжал двигаться в сторону Украины.

В связи с этим на украинском фрегате была объявлена боевая тревога, корабль сблизился с российскими единицами. В итоге россияне отступили в нейтральные воды.

Вооружение «Сагайдачного» в ходе инцидента не применялось.

В настоящее время фрегат продолжает патрулировать морскую границу Украины.