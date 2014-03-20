Сегодня ВР рассмотрит Декларацию о борьбе за освобождение Украины и гарантии прав крымскотатарского народа
09:57, 20 марта 2014Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит проект постановления о Заявлении парламента относительно гарантии прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства, а также Декларацию о борьбе за освобождение Украины.
Сегодня ВР рассмотрит заявление о гарантиях прав крымскотатарского народа
Как передает корреспондент УНИАН, перед этой повесткой дня предусмотрено объявление Заявления фракций и групп ВР.
Кроме того, повесткой дня сегодня предусмотрено рассмотрение законопроекта об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях Украины.
Депутаты также рассмотрят законопроект об оккупированной территории — Автономной Республике Крым.
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