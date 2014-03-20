Сегодня ВР рассмотрит Декларацию о борьбе за освобождение Украины и гарантии прав крымскотатарского народа

Как передает корреспондент УНИАН, перед этой повесткой дня предусмотрено объявление Заявления фракций и групп ВР.

Кроме того, повесткой дня сегодня предусмотрено рассмотрение законопроекта об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях Украины.

Депутаты также рассмотрят законопроект об оккупированной территории — Автономной Республике Крым.