У сепаратистов заявляют, что в Симферополе убили украинского солдата и бойца «самообороны Крыма»

Об этом заявляет пресс-служба милиции Крыма, подконтрольной новой власти Республики Крым.

«По предварительным данным, выстрелы были сделаны из одного места в двух направлениях. Неизвестный стрелял из окна недостроенного здания, расположенного в непосредственной близости от воинской части, по представителям самообороны, которые проверяли сигнал о присутствии вооруженных людей в указанной недострое, и в сторону украинской воинской части, расположенной рядом», - говорится в пресс-релизе.

По данным милиции, представители ”самообороны” получили информацию о нахождении в частично заселенном доме в районе улицы Кубанской группы вооруженных людей.

«При проведении проверки информации по бойцам самообороны и был открыт огонь, предположительно, из снайперской винтовки.

Необходимо отметить, что подобную тактику применяли во время массовых беспорядков на Майдане в Киеве, когда одновременно обстреливали как милиционеров, так и митингующих. Не исключено, что эта провокация была спланированной, с целью дестабилизации обстановки в городе в день, когда был подписан договор о воссоединении Крыма с Россией», - считают в крымской милиции.

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Как сообщал УНИАН, в ходе штурма украинского фотограмметрического центра в Симферополе был убит украинский военнослужащий-прапорщик, который нес службу на территории парка части.

В связи с гибелью украинского военнослужащего, воинским частям Вооруженных сил Украины, дислоцированным в АР Крым, разрешено применять оружие.

По данным Минобороны Украины, 18 марта во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит прапорщик Какурин С.В., который находился на наблюдательной башне автопарка части. Кроме того, выстрелами в область шеи и руки был ранен капитан Федун В.А. Еще один украинский военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы от ударов дубинками, арматурой и другими предметами.

Нападавшие были одеты в военную форму военнослужащих Вооруженных сил РФ без знаков отличия и вооружены автоматическим оружием и снайперской винтовкой.

Командира части полковника Андрея Андрюшина, который во время переговоров был захвачен, удерживают в отдельном помещении и силой заставляют перейти на сторону крымского народа.