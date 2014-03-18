В Симферополе проводят зачистку мест проживания украинских военнослужащих и ветеранов ВСУ

Об это сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, обнародовав на своей странице в Facebook сообщение группы «Информационное Сопротивление».

«Вслед за убийством украинского военного в Симферополе, по городу катится волна насилия и провокаций со стороны российских оккупантов и их прислужников из числа т.н. "самообороны"», - говорится в сообщении.Читайте такжеВ Симферополе оккупанты объявили об аресте офицерам украинского фотограмметрического центра

Отмечается, что «на данный момент на ул. Кубанская 11 и 11А "самооборона" под прикрытием российских военных проводит зачистку мест проживания украинских военнослужащих и ветеранов ВС Украины (оба дома - это так называемые дома офицерского состава МО Украины)».

В соответствии с информацией, «бандиты выламывают двери, врываются в квартиры и, угрожая здоровью и жизни членам семей украинских военных, требуют их немедленного выселения на улицу».