Россию выгнали из G8
11:56, 18 марта 2014Политика
20 0
Глава МИД Франции сообщил, что членство России в G8 приостановлено.
Глава МИД Франции: членство России в G8 приостановлено / vestikavkaza.ru
Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, отказавшись от визита в Москву, объяснил свой поступок, тем, что сейчас «это неуместно».
В интервью радио Europe-1 он заявил, что Россия сейчас полностью изолирована, а действия восточного соседа Украины вызвали негативную реакцию как в ЕС, США, так и у Японии, даже Китай, отметил министр, во время голосования в ООН воздержался, хотя обычно голосует вместе с Россией.
Читайте такжеФранция может аннулировать продажу РФ военных кораблей "Мистраль"
Министр также отметил, что сейчас членство России в G8 приостановлено, а дальнейшие действия будут зависеть от поведения властей страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter