Россию выгнали из G8

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, отказавшись от визита в Москву, объяснил свой поступок, тем, что сейчас «это неуместно».

В интервью радио Europe-1 он заявил, что Россия сейчас полностью изолирована, а действия восточного соседа Украины вызвали негативную реакцию как в ЕС, США, так и у Японии, даже Китай, отметил министр, во время голосования в ООН воздержался, хотя обычно голосует вместе с Россией.

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Министр также отметил, что сейчас членство России в G8 приостановлено, а дальнейшие действия будут зависеть от поведения властей страны.