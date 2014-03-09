Украинцы высказались за вступление в ЕС и НАТО на интернет-референдуме

Канал "1+1" провел опрос "Всенародный интернет референдум", на котором украинцы однозначно поддержали необходимость вступления в НАТО и присоединения к Евросоюзу, пишет ТСН.ua.

Интернет-пользователи имели возможность высказаться по поводу трех вопросов: вступления в НАТО, интеграции с Евросоюзом и внедрения в Украине двух государственных языков - украинского и русского.

Так, большинство опрошенных высказалось за вступление Украины в НАТО (почти 80 тыс. человек ). Негативно на соответствующий вопрос ответили менее 35 тыс. опрошенных.

Кроме того, украинцы активно поддержали тезис, что Украина должна подать заявку на вступление в ЕС. "Да" ответили более 88 тыс. человек, что составляет 77% опрошенных.

Менее однозначным оказалось голосование по языковому вопросу. Так, два официальных языка в Украине поддержали менее 49 тыс. опрошенных (43%), негативно высказались несколько больше респондентов - 65 тыс. человек, что составляет соответственно 57%.

Редакция ТСН отмечает, что данный опрос не является репрезентативным, но отмечает, что активность читателей была чрезвычайно высокой.