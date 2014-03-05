Заблокированную часть в Крыму покинули 35 единиц техники с русскими солдатами - Минобороны

Об этом заявил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны страны Владислав Селезнев.

««Три осветительных ракеты в небо и 35 единиц техники, бронированной и прочей, с солдатами РФ покинули территорию вблизи 36 бригады в Перевальном. Уехали все. Куда? Вопрос пока открытый», - написал он на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

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По его словам, возможно, этой ночью «будет очень неспокойно» на Бельбеке (Севастополь). «Казачки в две сотни штыков с помощью экскаваторов мечтают сделать шире ворота на аэродроме», - говорит начальник крымского медиа-центра.

Кроме того, отмечает Селезнев, «традиционно ”весело” ожидается в Севастополе, возле командования ВМС Украины».