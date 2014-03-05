Министр обороны РФ назвал «чушью» фото и видео российских солдат в Крыму

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «чушью» и провокацией многочисленные фото и видео доказательств присутствия российских солдат и военной техники в Крыму.

Как передает РИА Новости, об этом Шойгу сказал , отвечая на вопрос журналистов.

«Конечно, провокация», — отметил министр.

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Комментируя появившиеся видео, на которых военные говорят, что они россияне, Шойгу ответил: «Да, нет, чушь полная».

Справка УНИАН. 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и приграничные объекты в Крыму. Украинские власти заявили, что эти захватчики – российские военнослужащие.

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Вместе с тем Президент России Путин вчера на пресс-конференции не признал наличия в Крыму российских военных и сказал, что украинские воинские части блокируются местными «силами самообороны».

На сайте УНИАН опубликовано многочисленные фото и видео доказательства присутствия российских военных в Крыму.

Ранее, 19 декабря 2013 года, Путин назвал "полной чушью и ерундой" возможность введения российских войск в Крым для защиты своих соотечественников.