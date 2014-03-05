В Николаевской области СБУ возбудила уголовное дело из-за организации акции «Ни шагу назад!»
По информации СБУ, организаторы планируют захватить органы местного самоуправления, незаконно избрать руководство города и обратиться к РФ с просьбой ввести войска в регион.
Управление СБУ в Николаевской области открыло уголовное производство по фактам посягательства на территориальную целостность Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Так, уголовное производство открыто по признакам ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) по фактам многочисленных призывов в печатных листовках и социальных сетях относительно организации 5 марта активистами пророссийских движений акции «Ни шагу назад!» в центре Николаева, говорится в сообщении.
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Как отметили в СБУ, исходя из содержания этих призывов, его организаторы планируют захватить органы местного самоуправления с целью незаконного избрания нового руководства города и обратиться к Российской Федерации о введении в регион ее войск с перспективой дальнейшего выхода Николаевской области из состава Украины.
Управление СБУ отмечает, что совместно с УМВСУ в Николаевской области будет принимать исчерпывающие меры относительно выявления, задержания и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению правонарушений.