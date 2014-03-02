Правительство возобновило работу по Ассоциации с ЕС

Об этом сообщает народный депутат Леся Оробец.

В ноябре 2013 года Украина отказалась подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, заявив о недостаточную поддержку ее экономики в условиях, когда Россия пригрозила, что заблокирует доступ украинских товаров на свой рынок после подписания этого документа.

В декабре украинское правительство договорилось о 15 млрд долларов кредита из России и снижение цены на газ на треть, что ряд обозревателей оценили как подтверждение намерения Украины интегрироваться с Россией вместо ЕС.

Отказ от подписания соглашения с Евросоюзом, избиения митингующих за евроинтеграцию и договоренности с Россией привели к крупнейшим за последние почти 10 лет массовых акций протеста, которые продолжаются.