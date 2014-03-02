Правительство возобновило работу по Ассоциации с ЕС

11:53, 02 марта 2014
Политика
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Правительство отменило распоряжение Кабинета Министров от 21.11.13 и возобновил работу по подготовке Соглашения об Ассоциации с ЕС.

Україна хоче якнайшвидше підписати договір / Фото : REUTERS

Об этом сообщает народный депутат Леся Оробец.

В ноябре 2013 года Украина отказалась подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, заявив о недостаточную поддержку ее экономики в условиях, когда Россия пригрозила, что заблокирует доступ украинских товаров на свой рынок после подписания этого документа.

В декабре украинское правительство договорилось о 15 млрд долларов кредита из России и снижение цены на газ на треть, что ряд обозревателей оценили как подтверждение намерения Украины интегрироваться с Россией вместо ЕС.

Отказ от подписания соглашения с Евросоюзом, избиения митингующих за евроинтеграцию и договоренности с Россией привели к крупнейшим за последние почти 10 лет массовых акций протеста, которые продолжаются.

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