Польша обеспокоена захватом органов власти в Крыму
11:32, 27 февраля 2014Политика
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Польские власти обеспокоены сегодняшним захватом вооруженными людьми Верховного Совета и правительства автономной республики в составе Украины, Крыма.
Радослав Сикорский
Как передает корреспондент УНИАН из Польши об этом сказал министр иностранных дел Радослав Сикорский.
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"Мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью следим за развитием событий в Крыму. Вооруженные люди получили контроль над правительственными объектами в Симферополе. Это очень резкий шаг. Предупреждаю тех, кто это сделал и тех, кто помог это сделать, что таким образом начинаются региональные конфликты. Это очень опасная игра", - сказал министр, которого цитирует РАР.
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