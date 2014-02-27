Могилев проведет переговоры с боевиками в парламенте Крыма

Об этом сообщила пресс-служба Совмина.

«Сегодня около 4 утра были захвачены вооруженными неизвестными пока людьми здания Совета министров и Верховной Рады Крыма. Пока мы не можем сказать, кто эти люди. Я буду принимать участие в переговорах. Мы оперативно будем информировать крымчан о всех событиях, которые будут развиваться на сегодняшний день», - сказал Могилев.

Читайте такжеСтало известно, кто захватил парламент Крыма

По его словам, неизвестные вывели на улицу людей, которые на момент захвата находились в зданиях. «Агрессии к ним не проявляли. Сотрудникам правоохранительных органов, которые находились на охране зданий, возвращено табельное оружие», - говорится в пресс-релизе.

В Симферополе объявлен выходной день. Для урегулирования ситуации в Крыму создан штаб.

Читайте такжеВ Крыму объявили выходной, Могилев идет на переговоры с террористами

Могилев призвал крымчан не приближаться к захваченным зданиям, а политсилы - не допустить агрессии на улицах города.