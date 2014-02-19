Во Львове горят военные склады с оружием

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС во Львовской области Павел Василенко, возгорание произошло еще утром, огонь в течение дня удавалось потушить, однако в настоящее время он разгорелся с новой силой. Огнем уничтожено казармы и он перекинулся из казарм на склады с боеприпасами. Начали раздаваться взрывы.

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Как отметил Василенко, спасатели вынуждены были покинуть территорию возле складов с боеприпасами, чтобы не подвергаться опасности. Пожарные находятся неподалеку, ожидая когда прекратятся взрывы, поскольку спасатели не владеют информацией, в каком количестве и какие боеприпасы на территории части.

«Работы по тушению пожара будут продолжены, когда прекратятся взрывы и люди смогут чувствовать себя в безопасности. Мы не знаем, какие именно боеприпасы хранятся на складах и, в конце концов, не имеем права этого знать. Склады опечатаны».

Активисты, которые блокировали воинскую часть находятся на безопасном расстоянии, военных с территории эвакуировали.

Информации о пострадавших пока нет.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, во Львове протестующие захватили здания облгосадминистрации, УМВД, УСБУ, прокуратуры, налоговой и двух райотделов милиции.

Бойцы Внутренних войск на улице Стрыйской-Рубчака пытались выехать с территории части, но были заблокированы львовянами, которых собралось около 5 тысяч. На баррикадах вспыхнул пожар, огонь перекинулся на КПП и казармы, одна из которых выгорела дотла. Протестующие разоружили бойцов Внутренних войск, склады с оружием опечатали.