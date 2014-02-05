МВД утверждает, что активистке Евромайдана пообещали деньги за собственное "похищение"

Похищенная "Беркутом" Александра Хайлак должна была якобы получить за эту историю 500 гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.

Начиная с 24 января, в ряде СМИ появилась информация о том, что на столичном железнодорожном вокзале после проверки документов волонтера медицинской службы Майдана Александру Хайлак похитили сотрудники спецподразделения «Беркут».

Милиция установила личность потерпевшей. Ею оказалась 19-летняя жительница Киевской области. В МВД выяснили, что в день своего похищения она на железнодорожном вокзале столицы не находилась, а была на Евромайдане.

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В милиции утверждают, что впоследствии потерпевшая призналась правоохранителям, что сделала ложное сообщение в СМИ по просьбе незнакомого мужчины по имени Андрей. Он пообещал вознаграждение в 500 гривен за то, что девушка на камеру расскажет предоставленную им информацию. Дальше историю о своем похищении активистка обнародовала в эфире «hromadske.тv».

"За обещанные 500 гривен она сообщила в СМИ о своем похищении сотрудниками спецподразделения «Беркут», которые издевались, и, в конце концов, вывезли ее в лес, оставив на морозе. Вместо этого молодая женщина заработала недобрую славу и осталась без обещанного «гонорара»", - говорится в сообщении милиции.

В МВД заявляют, что девушке не удалось получить деньги, поскольку заказчик исчез и на телефонные звонки не отвечал.

Работники милиции заявляют, что девушка уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за кражи.