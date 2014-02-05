Сегодня состоится заседание Кабмина
Сегодня в 10:00 в Доме Правительства состоится заседание Кабинета министров.
Обязанности главы правительства Украины исполняет первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.
Вчера на открытые 4 сессии парламента седьмого созыва присутствовали члены Кабмина.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отметил, что в сессионном зале планировалось обсуждать ситуацию, сложившуюся в Украине.
Оппозиция после этого начала скандировать в сторону правительства: “Убийцы!”.
Под эти слова члены Кабмина оставили правительственную ложу парламента.
Напомним, Николай Азаров подал 28 января прошение об отставке «с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, ради мирного урегулирования конфликта в Украине».
Президент Украины удовлетворил прошение об отставке, одновременно отправив в отставку весь Кабинет министров. Вместе с тем, Президент поручил экс-министрам выполнять свои обязанности до назначения нового состава Кабмина.