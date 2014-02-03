Кожара подтвердил, что Янукович поедет в Сочи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Читайте такжеСМИ: На открытии Олимпиады в Сочи сборная России выйдет под песню ТатуВ частности, отвечая на вопрос журналистов, Кожара сказал: «Да, планируется визит Президента в Сочи».

Как сообщал УНИАН, Зимние Олимпийские игры 2014 года открываются в Сочи 7 февраля.