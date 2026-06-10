Тополя поразила суммой выплат от государства на ремонт квартиры в Киеве после 'прилета'

Певица рассказала, удалось ли восстановить жилище.

Известная украинская актриса Елена Тополя рассказала, сколько государство в рамках программы "єВідновлення" выплатило их семье на восстановление жилища после российского удара в прошлом году.

"Внутри люди сделали ремонт и продолжают делать. Фасад очень долго восстанавливают, потому что у нас тут очень серьезные ветры, и постоянно это препятствует в определенной мере… Нам выплатили 209 тысяч гривень… И около 2 миллионов гривень ушло на ремонт", - отметила исполнительница в программе "Ранкова кава".

При этом Тополя поделилась, на что был сделан основной акцент во время восстановительного ремонта в квартире после "прилета", а также призналась, как изменилось ее отношение к обеспечению безопасности во время воздушных тревог.

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"Мы уже поставили бронированные окна, бронированные двери. Просто всюду… Мое отношение, конечно, изменилось (к тревогам - УНИАН). В общем коридоре мы тоже поставили бронированные двери. И когда я вижу, что это именно ракетная атака, мы спускаемся в паркинг, и (пребываем) в машине…", - добавила певица.

Напомним, как писал УНИАН, квартира артистов Тараса и Елены Тополей пострадала во время российского удара по Киеву в ночь на 23 июня 2025 года.

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