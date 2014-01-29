Рыбак: ВР согласовала законопроекты об амнистии и по комиссии по Конституции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил, что в ВР согласованы законопроекты об амнистии и создании комиссии по Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

По словам Рыбака, «согласительный совет подготовил 2 законопроекта, согласовал их со всеми фракциями. Это законопроекты, касающиеся амнистии и временной специальной комиссии по конституционной реформе».

При этом Рыбак подчеркнул, что «все вопросы по этим двум законопроектам согласованы».

Рыбак отметил, что сейчас тексты данных законопроектов тиражируются с тем, чтобы предоставить их народным депутатам для принятия в сессионном зале, поэтому Рыбак объявил перерыв на 20 минут.

По его словам, «через 20 минут они (законопроекты - УНИАН) будут вынесены на утверждение Верховной Рады».