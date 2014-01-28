Под Верховной Радой собрались около 500 «титушек»

Перед Верховной Радой начали собираться молодчики

Перед заседанием внеочередной сессии парламента перед зданием Верховной Рады собираются «титушки». Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места событий. Сейчас под парламентом уже находятся около 500 «титушек». Новые "спортсмены" продолжают подходить. Читайте такжеЭштон надеется, что Верховная Рада отзовет законы 16 января Также сторонники Партии регионов из восточных областей готовятся продолжить Антимайдан. Напомним, сегодня должна состояться внеочередная сессия Верховной Рады. Вчера лидеры оппозиции провели очередные переговоры с президентом Виктором Януковичем.

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