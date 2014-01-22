На защиту Верховной Рады от хакеров потратили 2 млн гривен

В списке покупок — система противодействия DDoS-атакам на сайт ВР за 1,8 млн грн, межсетевой экран за 2,3 млн, маршрутизатор за 200 тыс. грн, система сохранения данных за 500 тыс. грн, программное обеспечение виртуализации с пусконаладкой за 2,3 млн, оборудование системы энергообеспечения и кондиционирования за 3,8 млн грн, и 4 коммутатора за 117 тыс. грн.

Как пишет «Сегодня», IT-специалисти считают, что на часть оборудования цены могут быть завышены.

«Мы не знаем, какие именно сервера и оборудование закупили, но есть очень большие сомнения, что рыночная стоимость оборудования и услуг соответствует стоимости, указанной в таблице. Если говорить о системе сохранения данных, то за полмиллиона можно купить у компании «Гугл» целый кусок датацетра (большой ангар, в котором стоят сервера — "Сегодня"). А программное обеспечение с пусконаладкой за 2 миллиона — это нереально дорого», — сказал киевский программист Борис.

В ІТ-отделе, который за­ни­мается обслуживанием ВР, сказали, что новое оборудование пока не устанавливали: «Старое «железо» реально умирает, его давно пора менять, если это не сделать, сервер Рады долго не протянет с учетом постоянных атак. Что там купили, не знаю, но включат нескоро. А аналитиков, которые могли бы заниматься DDoS-атаками, у нас вообще нет. У нас очень мало людей работает (50—70 человек техподдержки на 3000 компьютеров - "Сегодня").

«Без аналитиков это все бесполезно, — в свою очередь говорят специалисты, — потому что просто программы от хакеров не защитят».