Возле стадиона "Динамо" милиция усилила огонь из травматического оружия
В Киеве возле стадиона «Динамо», где уже второй день происходят стычки, милиция попыталась активизировать свои действия в отношении активистов
В частности, милиционеры усилили огонь из травматического оружия и забрасывают митингующих светошумовыми гранатами.
Как сообщает корреспондент УНИАН, последние в ответ со своей стороны также пытаются предпринимать активные меры сопротивления. Поскольку расстояние с учетом баррикад между милицией и митингующими составляет более ста метров, некоторые из активистов залезли на крышу дома, который находится фактически на «грани баррикады», и швыряют в правоохранителей «коктейли Молотова».
Читайте такжеЗахарченко подписал приказ, разрешающий Беркуту применять оружиеУвидев такой поворот событий, правоохранители начали с лазерных прицелов, которые установлены на оружии, выискивать по верхам здания цель, а именно тех, кто начал швырять в них бутылками.
Как и ранее, милиция применяет слезоточивый газ против митингующих.