Возле стадиона "Динамо" милиция усилила огонь из травматического оружия

В частности, милиционеры усилили огонь из травматического оружия и забрасывают митингующих светошумовыми гранатами.

Как сообщает корреспондент УНИАН, последние в ответ со своей стороны также пытаются предпринимать активные меры сопротивления. Поскольку расстояние с учетом баррикад между милицией и митингующими составляет более ста метров, некоторые из активистов залезли на крышу дома, который находится фактически на «грани баррикады», и швыряют в правоохранителей «коктейли Молотова».

Читайте такжеЗахарченко подписал приказ, разрешающий Беркуту применять оружиеУвидев такой поворот событий, правоохранители начали с лазерных прицелов, которые установлены на оружии, выискивать по верхам здания цель, а именно тех, кто начал швырять в них бутылками.

Как и ранее, милиция применяет слезоточивый газ против митингующих.