Каждый четвертый считает, что ситуация в Украине ни на что не похожа (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

В то же время 33,3% респондентов считают, что нельзя допускать, чтобы вся власть в стране была отдана в руки одного человека. 23,7% считают, что бывают такие ситуации, когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках, а 8,1% не смогли определиться по этому вопросу.

82,6% респондентов согласились с тем, что лидеры “сильной руки” должны действовать исключительно в пределах закона, по принципу “закон – один для всех”, а 8,6% убеждены, что такие лидеры не обязательно должны придерживаться действующих законов, если нужно достичь определенных целей, не смогли определиться по этому вопросу 8,8% респондентов.

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В то же время, 24% опрошенных считают, что нынешняя политическая система в стране является абсолютно особенной, и присуща лишь Украине, 21,4% считают, что в стране переходный строй, который сочетает черты советского государства и демократии, 19,4% респондентов ответили, что в стране господствует авторитарный режим с ограничением гражданских прав и свобод, 17% считают, что в Украине господствует демократия, которая развивается по образцу европейских стран.

Исследования провели Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 мая 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.