Freedom House: В Украине - гибридная демократия

Украина является переходной страной с низким уровнем демократии.

Такую оценку по результатам своего отчета "Нации в транзите 2013" сделала неправительственная организация Freedom House.

По оценкам организации, во время выборов в Верховную Раду в октябре 2012 года в Украине использовался административный ресурс и непрозрачные схемы финансирования партий.

В результате Украина получила рейтинг между 4,00-4,99 баллов из 7,00 баллов, которые являются индикатором наиболее низкого уровня демократии. Это значит, что Украина относится к так называемым гибридным режимам.

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Россия получила 6,21 балла и является консолидированным авторитарным режимом.

Беларусь - 6,71 балла и также относится к этой группе стран.

В то же время Латвия и Польша являются консолидированными демократиями - 2,07 и 2,18 баллов, соответственно.

Отчет Freedom House охватывает 29 стран бывшего СССР и социалистического лагеря. Основными критериями для определения состояния демократии служат данные о ходе избирательного процесса, уровне коррупции, свободе прессы, центральной и местной властях, гражданском обществе и системе правосудия.