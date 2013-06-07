Оппозиция не сможет заблокировать внеочередное заседание Рады – политолог

Вероятность проведения выездного заседания большинства Верховной Рады достаточно высока. В то же время, используя фактор неожиданности, и при хорошей организации большинство может провести внеочередное заседание без участия оппозиции даже в стенах парламента в здании на Грушевского. Таким образом, оппозиция, применяя в своей работе «непарламентские» методы борьбы, вынуждает большинство искать свои «непарламентские» методы для разблокирования работы Рады.

Такое мнение высказал Владимир Фесенко, руководитель центра прикладных политических исследований «Пента», сообщает РБК-Украина.

«Вероятность проведения выездного заседания парламента я считаю высокой, и во многом это будет зависеть еще и от важности вопросов, которые большинству нужно рассмотреть. Учитывая очередное блокирование оппозицией работы Рады, большинство снова пойдет на контрприем в виде внеочередного выездного заседания. Тем более что проведение такого внеочередного заседания достаточно удобно чисто технически. Следующая неделя не пленарная. Оппозиция не сможет всю неделю держать всех своих депутатов в Киеве «в состоянии полной боеготовности» для блокирования такого заседания. А для большинства собрать депутатов ПР, коммунистов и внефракционных – лишь вопрос эффективной организации», – пояснил Фесенко.

В то же время он заметил, что, используя фактор неожиданности, возможно большинству не придется искать другие помещения для проведения заседания, а удастся провести его в стенах Рады, поскольку голосование в других местах, а также и легитимность принятых таком образом решений, могут быть поставлены под сомнение. Фесенко не исключил и повторных обращений в суд со стороны оппозиционных депутатов, как это было после проведения предыдущего выездного заседания.

Отвечая на вопрос, смогут ли представителей оппозиции просто не пустить в зал заседаний, чтобы они не блокировали работу Рады, Фесенко сказал, что такая возможность существует, хотя это вызовет обвинения со стороны оппозиции. «Но у большинства есть контраргумент на возможные обвинения оппозиции – «вы не даете нам работать – мы не даем вам возможности нам мешать». На «непарламентские» методы борьбы оппозиции большинство нашло свой контрприем, свои «непарламентские» методы. Выездное заседание – это вынужденная мера. Фактически, мы уже наблюдаем политические бои без правил», – сказал Фесенко. Также эксперт отметил, что ранее проведение выездных заседаний показало свою эффективность и теперь большинство может использовать его как эффективный инструмент для разблокирования работы Рады и принятия необходимых законодательных решений.

Напомним, лидер фракции Партии Регионов Александр Ефремов заявил о возможности проведения внеочередного заседания парламента, которое может быть проведено не в здании Верховной Рады. А спикер Владимир Рыбак сказал, что в ближайшее время намерен обсудить с президентом Виктором Януковичем сложившуюся в Раде ситуацию. Кроме того, Рыбак заверил, что намерен искать компромисс с оппозицией, чтобы разблокировать работу Рады и не доводить ситуацию до необходимости проведения выездных заседаний.