ПР пустила на выборы 218 миллионов, Батькивщина - вдвое меньше

Треть этой суммы - 218 млн грн - пришлась на Партию регионов, сообщает «КоммерсантЪ – Украина».

Расходы занявшей второе место по партийным спискам «Батькивщины» - вдвое меньше.

В распоряжении издания оказались итоговые данные о затратах всех 22 партий, выдвигавших кандидатов в многомандатном округе. Официальное декларирование сумм, использованных партиями-участницами в ходе предвыборной кампании, является одним из требований действующего законодательства. В сводные ведомости попали расходы, понесенные партиями за неполных три месяца - с момента регистрации участника выборов Центризбиркомом до полуночи 26 октября.

По теме: Эксперты посчитали: ПР заплатила за голос избирателя в 100 раз дороже, чем Тягнибок

Безусловным лидером по стоимости кампании стала Партия регионов, задекларировавшая расходы в размере 218 млн грн. Почти 157 млн грн из этой суммы потрачено на рекламу в СМИ, еще в 33 млн грн обошлась внешняя реклама. Отрыв бюджета ПР от прочих участников гонки весьма значителен.

Второе место по объему потраченных средства заняла «Батькивщина», задекларировавшая 107 млн грн. У оппозиционной партии почти весь бюджет ушел на оплату услуг СМИ (94 млн грн), еще в 9,5 млн грн обошлась наружная реклама.

Исходя из официально задекларированных расходов и результатов голосования в многомандатном округе, партии власти каждый голос обошелся несколько дороже, чем ее главному оппоненту, - 35,7 грн у ПР против 20,6 грн у «Батькивщины».

Удельные затраты Партии регионов являются самыми высокими среди пяти политических сил, преодолевших 5-процентный барьер. В ПР уверены, что деньги были потрачены не зря. «Нам объективно было тяжелее, чем остальным, поскольку мы у власти. Оппозиции легко агитировать, им достаточно пообещать с три короба, а нам приходилось подробно описывать, что же мы сделали за два с половиной года. Из-за этого, например, нам пришлось гораздо больше тратить на разъясняющие буклеты», - сказал народный депутат Владимир Олийнык.

Данные ЦИК подтверждают его слова - на изготовление наглядной агитации и раздаточных материалов у ПР ушло 23 млн грн, в то время как «Батькивщина» уложилась в 3,2 млн грн.

У остальных партий из числа прошедших в парламент удельный вес раздаточных материалов также оказался заметно ниже, чем у Партии регионов. Однако в эту сумму включены не только буклеты, но и подарки с символикой партии - например, зонтики, раздача которых стала сюжетом множества любительских видеороликов, размещенных в Интернете в последние месяцы.

Партия «УДАР», занявшая третье место по итогам выборов, оказалась гораздо экономнее лидеров и уложилась в 33,7 млн грн (11,8 грн за голос).

Это, впрочем, не позволило «УДАРу» побить рекорд эффективности, поставленный ВО «Свобода» (23,2 млн грн; 10,9 грн за голос).

Гораздо менее эффективной оказалась кампания КПУ, обошедшаяся коммунистам более чем в 72 млн грн (стоимость одного голоса - 27 грн).

Наименее эффективно израсходовали средства партии, не преодолевшие проходной барьер.

В этом плане лидером официального зачета является партия «Наша Украина», возглавляемая третьим Президентом Украины Виктором Ющенко. Она задекларировала расходование более 63 млн грн, и таким образом стоимость каждого голоса в поддержку НУ превысила 278 грн.

Это намного выше показателя партии «Украина - Вперед!» Наталии Королевской, которую традиционно критиковали за избыточно дорогую рекламную кампанию. «Украина - Вперед!» показала 60,6 млн грн расходов, и таким образом один голос ей обошелся в 188 грн.

Стоимость дорогих кампаний позволяет тем участникам выборов, которые преодолели проходной барьер, говорить об эффективности работы их штабов, отмечает издание.

«Все познается в сравнении. Если Наталия Королевская потратила больше 60 млн грн и получила чуть больше процента, то наши финансовые показатели вполне адекватны, никто не скажет, что фонды потрачены неэффективно», - подчеркнул заместитель главы фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев.

Сумма расходов всех партий на рекламу в многомандатном округе составила немногим более 600 млн грн. Эта цифра не включает фонды кандидатов-одномандатников, а также средства, потраченные до официального старта кампании. Между тем, и с этими условиями официальные данные могли быть занижены.

«Рыночная стоимость той агитации, которую проводила партия «Украина - Вперед!», значительно превышает задекларированную», - уверен глава Ассоциации наружной рекламы Артем Биденко.

В графе затрат на наружную рекламу разница не столь велика - партия заявила о потраченных 14 млн грн, в то время как А.Биденко оценивает расходы в 20 млн грн. Но прочие затраты, по его мнению, различаются существеннее. «Телеканалы показывали очень много новостей о Наталии Королевской, и эксперты говорят, что часть информации была купленной. Естественно, «джинса» не могла оплачиваться из официального фонда, так как покупка новостей прямо запрещена законом. И хотя доказать это нереально, я предполагаю, что такая тенденция существовала», - сказал эксперт.

Участник партнерства «Новый гражданин» Олег Рыбачук, работавший в избирательном штабе «Нашей Украины» в 2002 и 2006 годах, уверен, что во многих партиях, помимо официального избирательного фонда, существовали также «черные кассы».

«Во время кампании нужна «наличка». Это и оплата за «джинсу», и зарплаты в конвертах, и проплаченные митинги. Ни для кого не секрет, что все это имело место. И при этом ни один из перечисленных пунктов не мог быть оплачен официально, из партийной кассы», - пояснил «Коммерсанту» О.Рыбачук.

Из всех участников выборов только Партия регионов и «УДАР» выбрали системный децентрализованный подход к финансированию избирательной кампании. Эти партии для оперативности распределения средств открыли не только центральный партийный счет, но и резервные счета во всех областях, в Крыму и в Севастополе. И хотя основной объем проплат у них также проводился со счета, контролируемого центральным штабом, региональные штабы также получили возможность оперативно выделять деньги на возникающие нужды. Все прочие участники выборов, в том числе «Батькивщина», «Свобода» и КПУ, предпочли жесткую централизованную систему с единым счетом и единым центром расходования средств. Такое региональное распределение позволяет проследить приоритеты, отдаваемые партией тем или иным областям. Наиболее ярко это проявилось у Партии регионов, которая открыла счета в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, но впоследствии не перечислила им ни одной гривни, подчеркивает «КоммерсантЪ – Украина».