Эксперты посчитали: ПР заплатила за голос избирателя в 100 раз дороже, чем Тягнибок

В Центризбиркоме завершили прием отчетов об использовании избирательных фондов партиями-участницами выборов.

Как выяснилось, некоторые партии, присутствовавшие в списке, вовсе не вели агитацию, - пишет «Коммерсант-Украина». Из политических сил, преодолевших 5-процентный барьер, первой о расходах отчиталась партия Олега Тягнибока.

ВО «Свобода» привлекла в свой избирательный фонд ровно 23 млн 200 тыс. грн и потратила все до копейки.

«На рекламу, как правило, тратятся круглые суммы, и мы вынуждены были подтягивать фонд под стоимость кампании. Деньги в наш фонд поступали из двух источников — их составили пожертвования граждан и целевые перечисления из партийной кассы. Поэтому когда увидели, что собранных средств не хватает, перечислили недостающую сумму со счета партии»,— рассказал член политсовета «Свободы» Юрий Сиротюк, подписавший поданную в ЦИК ведомость.

Подробные данные партийных расходов «Свободы» позволяют предположить, что партия корректировала отчетность, добиваясь ровной итоговой цифры — расходы по отдельным статьям не были округлены. В частности, на «использование СМИ» — самую затратную статью — партия потратила 17 млн 390 тыс. 446 грн 64 копейки.

Учитывая, что по итогам подсчета голосов партия «Свобода» получила поддержку 2 129 933 избирателей, стоимость одного голоса составила лишь 10 грн 89 копеек. С таким показателем партия Тягнибока по итогам парламентских выборов 2012 года может стать наиболее экономной среди всех политических сил, преодолевших 5-процентный избирательный барьер. Занявшая первое место Партия регионов, по экспертной оценке главы Ассоциации наружной рекламы Артема Биденко, потратила на кампанию около $850 млн, что составляет более 1100 грн в пересчете на один голос. Впрочем, официально партии зачастую декларируют намного меньшие расходы.

Примечательно, что остальные участники выборов, отчеты которых имеются в распоряжении издания, показали суммы с точностью до копеек. Например, сошедшая с гонки партия "Собор" потратила на рекламу в СМИ 34 тыс. 805 грн 56 копеек.

Достаточно недорогую кампанию задекларировала Радикальная партия Олега Ляшко, получившая восьмое место и результат в 1,08%. Его партия отчиталась о расходовании немногим менее 6 млн грн, что составляет почти 27 грн за голос. Но наиболее экономной оказалась партия "Украина будущего". Эта политическая сила не потратила на агитацию ни копейки и даже не начинала наполнять свой предвыборный фонд, однако сумела занять 15-е место из 21, набрав 0,18%, или 37 909 голосов избирателей.

Как известно, последнее, 21-е место на минувших выборах заняла Либеральная партия, набравшая 0,07% голосов. Между тем партийцы заверили ЦИК, что вели агитацию и потратили на нее все 232 тыс. 392 грн, собранные в избирательный фонд.