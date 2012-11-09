Экс-министр юстиции: Без изменения закона перевыборы - недействительны

16:26, 09 ноября 2012
Политика
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Проведенные повторные выборы в проблемных округах без изменения законодательства могут быть признаны недействительными.

Онищук говорит, что перевыборы без изменений могут не пройти

Прежний министр юстиции Украины, президент Института правовой политики Николай Онищук заявляет, что проведение повторных выборов в проблемных округах без изменения Верховной Радой Украины законодательства создает правовые основания для признания повторных выборов, если такие будут проведены по постановлению ЦИК, недействительными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Онищука, он отмечает, что постановление Верховной Рады «Об обращении Центральной избирательной комиссии по поводу выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223», являющееся подзаконным актом, без внесения изменений в закон о выборах народных депутатов не может создавать надлежащих правовых последствий, поскольку противоречит закону.

«Учитывая вышеизложенное, создаются правовые основания для признания повторных выборов, если такие будут проведены по постановлению ЦИК, недействительными», - считает Н.Онищук.

По его словам, «в нынешних условиях следовало бы внести изменения в избирательный закон и провести в проблемных округах повторное голосование вместо повторных выборов».

Он напомнил, что постановлением ВР рекомендовано ЦИК назначить повторные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223.

Н.Онищук отметил, что закон о выборах народных депутатов не содержит такого основания для проведения повторных выборов как невозможность достоверного установления результатов выборов.

Так, по закону ЦИК должна назначить повторные выборы лишь в случае, когда выборы в соответствующем одномандатном округе признаны несостоявшимися, или если лицо после его избрания не получило депутатский мандат (ч. 1, ст. 104).

Он заметил, что в данной ситуации “отсутствует любое из указанных законом оснований”.

По словам Н.Онищука, “принимая во внимание, что проблемным оказался именно этап установления результатов голосования, а не процесс проведения выборов народных депутатов как таковой, то Верховная Рада через принятие соответствующих изменений в избирательное законодательство должна была бы открыть дорогу ЦИК для назначения повторного голосования на вышеупомянутых округах”.

В соответствии со статьей 103 закона о выборах народных депутатов, повторное голосование проводится лишь при одном условии: “Если в одномандатном округе наибольшее и в то же время одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты, ЦИК принимает решение о проведении в округе повторного голосования по этим кандидатурам”.

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