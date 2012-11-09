Экс-министр юстиции: Без изменения закона перевыборы - недействительны

Прежний министр юстиции Украины, президент Института правовой политики Николай Онищук заявляет, что проведение повторных выборов в проблемных округах без изменения Верховной Радой Украины законодательства создает правовые основания для признания повторных выборов, если такие будут проведены по постановлению ЦИК, недействительными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Онищука, он отмечает, что постановление Верховной Рады «Об обращении Центральной избирательной комиссии по поводу выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223», являющееся подзаконным актом, без внесения изменений в закон о выборах народных депутатов не может создавать надлежащих правовых последствий, поскольку противоречит закону.

«Учитывая вышеизложенное, создаются правовые основания для признания повторных выборов, если такие будут проведены по постановлению ЦИК, недействительными», - считает Н.Онищук.

По его словам, «в нынешних условиях следовало бы внести изменения в избирательный закон и провести в проблемных округах повторное голосование вместо повторных выборов».

Он напомнил, что постановлением ВР рекомендовано ЦИК назначить повторные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223.

Н.Онищук отметил, что закон о выборах народных депутатов не содержит такого основания для проведения повторных выборов как невозможность достоверного установления результатов выборов.

Так, по закону ЦИК должна назначить повторные выборы лишь в случае, когда выборы в соответствующем одномандатном округе признаны несостоявшимися, или если лицо после его избрания не получило депутатский мандат (ч. 1, ст. 104).

Он заметил, что в данной ситуации “отсутствует любое из указанных законом оснований”.

По словам Н.Онищука, “принимая во внимание, что проблемным оказался именно этап установления результатов голосования, а не процесс проведения выборов народных депутатов как таковой, то Верховная Рада через принятие соответствующих изменений в избирательное законодательство должна была бы открыть дорогу ЦИК для назначения повторного голосования на вышеупомянутых округах”.

В соответствии со статьей 103 закона о выборах народных депутатов, повторное голосование проводится лишь при одном условии: “Если в одномандатном округе наибольшее и в то же время одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты, ЦИК принимает решение о проведении в округе повторного голосования по этим кандидатурам”.