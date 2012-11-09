Директор Миссии USAID примет участие в заключительной конференции проекта USAID ЛИНК

Директор Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине, Беларуси и Молдове Джед Бартон примет участие в заключительной конференции проекта USAID "Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность" (ЛИНК), которая состоится 13 и 14 ноября 2012 г. в конференц-холле "Ирпень", ул. Октябрьская, 118-А; начало в 11:00.

Участники конференции, среди которых представители городов и регионов-партнеров проекта, а также украинские и международные эксперты обсудят достижения USAID ЛИНК, поучительные уроки и следующие шаги, обменяются опытом, приобретенным партнерами на протяжении проекта.

USAID ЛИНК организует перевозку участников автобусами от офиса проекта (ул. Игоревская, 14-А, Киев) к месту проведения мероприятия. Время отправления автобусов: 8-30, 9-00, 9-30. Дополнительная информация по тел.: (44) 425-4747.

USAID ЛИНК, который начал работу в апреле 2009 г., является специализированным проектом в сфере экономического развития, имеет целью усилить конкурентоспособность регионов и территорий через совершенствование регулирования предпринимательской деятельности, повышения производительности предприятий, увеличения стратегических инвестиций со стороны инновационно-ориентированных фирм, укрепления отраслевой кооперации, улучшения условий для рыночных операций с землей и усовершенствования национального законодательства в поддержку этих частей усиления конкурентоспособности. Для получения более подробной информации о деятельности и достижениях проекта пожаловать на веб сайт http://www.linc.com.ua

Уже почти пятьдесят лет - через Агентство США по международному развитию (USAID) - американский народ выделяет экономическую и гуманитарную помощь различным странам мира. В Украине поддержка со стороны USAID сосредоточена на трех направлениях: здравоохранение и социальные преобразования, экономический рост, а также демократия и управление. Начиная с 1992 года, USAID предоставил технической и гуманитарной помощи Украине на сумму 1,6 млрд. долларов. За дополнительной информацией о программах USAID в Украине можно обращаться в отдел связей с общественностью USAID по телефону: +38 (044) 521-5000 или посетить веб-сайт: http://ukraine.usaid.gov