Тимошенко отказалась от видеоконференции с американским судом

Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что осужденная бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подала заявление об официальном отказе от участия в видеоконференции по делу «Universal Trading and Investment Co. Inc. против Юлии Тимошенко».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС, свой отказ Ю.Тимошенко мотивировала, в частности, тем, что, в соответствии с рекомендациями отечественных врачей и специалистов немецкой клиники «Шарите», в настоящее время она находится в стационарном медицинском заведении, где проходит курс реабилитации.

Также экс-премьер в своем заявлении ссылается на рекомендации врачей, которые ей рекомендовали воздержаться от участия в любых мероприятиях с целью обеспечения покоя и во избежание стресса.

Государственная пенитенциарная служба дополнительно информирует, что о своем отказе от участия в видеоконференции Ю.Тимошенко проинформировала также и Министерство юстиции Украины.

Кроме того ГПтС напоминает, что и Качановская исправительная колония (№ 54), и ЦКБ № 5 (где сейчас находится Ю.Тимошенко) оснащены соответствующим оборудованием и имеют все технические возможности для проведения видеоконференций.

Как сообщал УНИАН, 8 августа “КоммерсантЪ-Украина” со ссылкой на свои источники сообщил, что американский суд в режиме видеоконференции собирается допросить экс-премьера Ю.Тимошенко по делу о невозвращении ею долгов компании Universal Trading & Investment Co., Inc.

Перед этим 31 июля первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко сообщила, что по заключению специалистов Международной медицинской комиссии, негативное влияние на процессы реабилитации пациентки, в первую очередь, имели избыточные посещения Ю.Тимошенко должностными лицами и представителями международных делегаций. Украинские и немецкие врачи советуют Ю.Тимошенко ограничить количество встреч, сказала первый заместитель главы Минздрава.