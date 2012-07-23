Эксперты: В Украине есть честные депутаты - три
Согласно исследованию общественного движения, только три депутата действующей Верховной Рады отвечают критериям добропорядочности.
Такие результаты были обнародованы в понедельник на презентации мониторинга, проведенного движением "Честно", пишет Украинская правда.
Согласно исследованию, фильтры критериев добропорядочности прошли депутаты Николай Томенко, Александр Гудыма (БЮТ) и Владимир Лановой (фракция НУНС, стал депутатом лишь в июне 2012 года).
Также мониторинг выявил, что 17 депутатов за свою каденцию нарушили только один из 6 критериев - относительно личного голосования.
Среди них Анатолий Гриценко (НУНС), Руслан Князевич (НУНС), Остап Семерак (БЮТ), Андрей Парубий (НУНС), Елена Мостипан (БЮТ), Сергей Мищенко (БЮТ), Павел Жебривский (НУНС), Роман Забзалюк (БЮТ) , Сергей Гринивецкий (Народная Партия), Сергей Гордиенко (КПУ).
Мониторинг депутатов осуществлялся по шести критериям:
- Отсутствие фактов нарушения прав и свобод человека;
- Неизменность политической позиции согласно волеизъявлению избирателей;
- Непричастность к коррупционным действиям;
- Прозрачность задекларированных доходов и имущества, их соответствие образа жизни;
- Личное голосование в парламенте;
- Участие в заседаниях парламента и в работе комитетов - не менее 75%.