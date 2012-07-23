Эксперты: В Украине есть честные депутаты - три

Такие результаты были обнародованы в понедельник на презентации мониторинга, проведенного движением "Честно", пишет Украинская правда.

Согласно исследованию, фильтры критериев добропорядочности прошли депутаты Николай Томенко, Александр Гудыма (БЮТ) и Владимир Лановой (фракция НУНС, стал депутатом лишь в июне 2012 года).

Также мониторинг выявил, что 17 депутатов за свою каденцию нарушили только один из 6 критериев - относительно личного голосования.

Среди них Анатолий Гриценко (НУНС), Руслан Князевич (НУНС), Остап Семерак (БЮТ), Андрей Парубий (НУНС), Елена Мостипан (БЮТ), Сергей Мищенко (БЮТ), Павел Жебривский (НУНС), Роман Забзалюк (БЮТ) , Сергей Гринивецкий (Народная Партия), Сергей Гордиенко (КПУ).

Мониторинг депутатов осуществлялся по шести критериям:

- Отсутствие фактов нарушения прав и свобод человека;

- Неизменность политической позиции согласно волеизъявлению избирателей;

- Непричастность к коррупционным действиям;

- Прозрачность задекларированных доходов и имущества, их соответствие образа жизни;

- Личное голосование в парламенте;

- Участие в заседаниях парламента и в работе комитетов - не менее 75%.