Регионалке жаль украинцев, которые не знают русского языка

Об этом она рассказала Gazeta.ua, комментируя свою поездку в Ровно, жители которого требовали от нее общаться с ними на украинском языке.

"По всей видимости, у этих людей нет такого преимущества, как у меня, я двуязычная: знаю и русский и украинский, поэтому говорю в принципе без проблем и на том, и на том языке. У них, по всей видимости, проблемы есть — они одноязычные, они знают только украинский. Но нужно отдавать дань уважения гражданам, избирателям, с которыми ты встречаешься, даже если это не наши избиратели, даже если они не голосовали когда-то за нас. Все равно всегда есть шанс переубедить их, с ними нужно разговаривать на том языке, на котором им удобно, для того, чтобы донести свои идеи, чтобы донести нашу предвыборную программу, и видение развития ситуации в Украине", - рассказала она.

Также Бондаренко отметила, что если люди, с которыми она будет встречаться, не будут понимать русскую речь, она готова и дальше говорить с ними на украинском.

"Перейти с русского на украинский для меня без проблем - единственное, что мозг все равно работает в режиме перевода, родным является русский. Но здесь более сильный должен поступиться более слабому. Эти люди одноязычные, они русского не понимают, по крайней мере, я так поняла, что раз уж попросили, значит не понимают. Поэтому, здесь я могу только им посочувствовать, потому, что чем больше языков ты знаешь, тем больше раз ты человек", - считает "регионалка".

По ее словам, в Ровно она находилась с визитом в рамках предвыборной кампании, и отметила, что готова выслушать все замечания по пунктам программы ПР.