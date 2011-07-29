Адвокат: Тимошенко напрасно рассчитывает на Хусейна

Решение Европейского суда по правам человека по делу «Хусейн и другие против Азербайджана», которым защита Юлии Тимошенко обосновывает нарушение ее права знакомиться с материалами уголовного дела, нельзя считать спасительным для уголовного дела самой экс-премьера. Об этом газете «Закон и Бизнес» сообщил старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» адвокат Роман Марченко.

«Действительно, защита в Азербайджане была поставлена в чрезвычайно жесткие условия: адвокату был предоставлен доступ ко всем материалам дела только на один рабочий день, а другому заявителю было отведено меньше ста часов для изучения дела. Материалы дела составляли двадцать два тома документов (общим объемом свыше 6200 страниц), а также 22 видеокассеты (каждая из которых содержит около двух с половиной часов видеоматериала). В то же время, видится, что данное дело далеко не тождественно делу экс-премьера» - отметил господин Марченко.

Неуместность проведения аналогий он объяснил тем, что когда Европейский суд устанавливал нарушение требований Конвенции по делу, в первую очередь было учтено наличие видеоматериалов и физическая невозможность их пересмотра в отведенный срок. Более того некоторые из адвокатов подсудимых заявили, что они видят видеодоказательства в первый раз на судебном слушании, поскольку эти доказательства не были предоставлены в их распоряжение стороной обвинения до начала судебного разбирательства.

«В итоге по делу, на решение по которому пытается ссылаться Тимошенко, Европейский суд установил два значительных нарушения: непредоставление участникам производства доступа ко всем материалам дела и предоставление недостаточного времени для пересмотра видеоматериалов. Очевидно, защита бывшего премьер-министра не имела таких проблем» - подытожил адвокат.

«Анализируя практику применения Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, можно прийти к выводу, что Европейский суд по правам человека достаточно жестко подходит к выполнению странами-подписантами Конвенции требований о достаточности времени на ознакомление с материалами дела подсудимыми и их защитниками», - отметил господин Марченко.

«В то же время, в намного более «вопиющих» случаях, чем в ситуации Тимошенко, суд не находил нарушений сроков в части их разумности и достаточности» - добавил он.

В качестве примера адвокат привел решение по делу «Шопс против Германии», где Европейский суд по правам человека решил, что две недели на ознакомление адвоката с делом, объемом в 132 основных и 2 дополнительных тома, является достаточным для построения защиты обвиняемого.

Согласно п. 3 (b), (c) ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод каждому обвиняемому в совершении преступления дается право иметь время и возможности, необходимые для подготовки своей защиты, защищать себя лично или использовать юридическую помощь защитника, выбранного по собственному усмотрению.

Критерии соблюдения этого права определяются практикой Европейского суда по правам человека, который оценивает вопрос о достаточности времени и предоставленных обвиняемому возможностей в свете всех обстоятельств каждого конкретного дела.

Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод и практика Европейского суда по правам человека признана в Украине источником права, обязательным для применения судами при рассмотрении дел (ст. 17 Закона «О выполнении решений и применения практики Европейского суда по правам человека»).