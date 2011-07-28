Дело «Хусейн против Азербайджана» поможет Тимошенко?

Европейский суд по правам человека 27 июля принял решение по делу "Хусейн против Азербайджана", в котором признал незаконным ограничение защиты в сроках ознакомления с материалами уголовного дела.

Об этом заявил народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО возле Печерского райсуда Киева, где продолжается рассмотрение дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

"По делу "Хусейн против Азербайджана" рассматривалась абсолютно аналогичная ситуация, когда защитникам на изучение 6 тысяч страниц материалов уголовного дела предоставлялось 2, 3, 5 дней. То есть, практически тождественная ситуация. И Европейский суд по правам человека признал, что это является нарушением Европейской конвенции по правам человека, что такой суд не является справедливым, что такие решения не могут признаваться, что это является грубым нарушением права на защиту", - сообщил С.ВЛАСЕНКО.

Как известно, судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ предоставил защитникам Ю.ТИМОШЕНКО лишь 3 дня на изучение 5 тысяч страниц материалов дела.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО напомнил, что Европейский суд по правам человека вершит правосудие по прецедентному признаку, то есть, по повторным аналогичным представлениям принимает аналогичные решения.

"Это же не украинский Конституционный суд. Один раз приняли решение – значит, дальше его придерживаемся", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он сообщил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО собирает факты для обращения в Европейский суд по правам человека на основании нарушений ее права на защиту.

"Но уже сегодня этот суд (по делу ТИМОШЕНКО) по сути прецедентным решением Европейского суда по правам человека признан нелегитимным", - отметил народный депутат.