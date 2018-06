22 января станет экзаменом для украинской оппозиции?

Лидер гражданского объединения "Новый Киев", председатель социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК призывает всех оппозиционных политиков, а также патриотически настроенных и небезразличных к процессам, происходящим в стране граждан, поддержать акцию оппозиции, запланированную на 22 января, День соборности Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы З.ШКИРЯКА.

"Мы присоединяемся к Юлии ТИМОШЕНКО и призываем всех оппозиционных политиков, лидеров политических партий, как парламентских, так и внепарламентских, лидеров общественных организаций и гражданских движений, представителей разных социальных групп, всех, кому небезразлична судьба и будущее Украины, собраться вместе 22 января и отпраздновать День Соборности Украины на Майдане Незалежности», - заявил З.ШКИРЯК.

По его мнению, в этот исторический для нашей страны день украинцы должны продемонстрировать власти, “что у нас есть гражданское общество, есть патриоты, есть те, кого нельзя запугать политическими репрессиями, арестами, судами и избиением”.

Кроме того, лидер "Нового Киева" выразил убеждение, что 22 января также станет экзаменом для украинской оппозиции.

«Думаю, что это станет «лакмусовой бумажкой», которая выразительно покажет обществу who is who, и отделит «зерна от плевел» в оппозиционном лагере. Ведь ни для кого не секрет, что у нас есть две оппозиции. Одна - реальна оппозиция, которой разбивают головы, которую арестуют, таскают по судам и допросам. И есть "своя" оппозиция, ручная, обласканная властью, согласованная лично с ЯНУКОВИЧЕМ, Кабмином и АП. Надеюсь, что 22 января украинский народ получит ответ и на этот вопрос", - отметил З.ШКИРЯК.

Он подчеркнул, что в условиях абсолютной закрытости власти, “когда страна уверенно двигается к тоталитаризму”, лишь совместные, консолидированные, объединенные действия всех оппозиционных сил смогут эффективно влиять на процессы, происходящие в государстве.

"Я прекрасно понимаю, что общество сейчас еще не готово переходить к активной фазе борьбы за свои права и свободы. Люди разочарованы, деморализованы, в большинстве своем не активные. Однако наша задача рассказать, убедить и, в конце концов, подготовить людей к тому, что только вместе, сознательно выйдя на масштабные протесты по всей стране, мы сможем защитить себя, своих детей и нашу страну от властного произвола, который господствует сегодня в Украине», - сказал З.ШКИРЯК.

Он также заявил, что, учитывая все последние и предстоящие шаги власти, уверен, что с каждым днем протестные настроения в украинском обществе будут расти в арифметической прогрессии.

Кроме того, З.ШКИРЯК отметил, что в случае блокирования властью возможности проведения акции оппозиции в день соборности Украины на Майдане Незалежности, митинг может состояться на Софийской площади столицы.

Как сообщал УНИАН, 4 января экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО призвала всех украинцев, которым небезразлична судьба страны, прийти 22 января на Майдан Незалежности в Киеве и отпраздновать День соборности.