Яценюк говорит, что у него есть реальная машина защиты результатов выборов

Лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что партия создала эффективный механизм противодействия фальсификациям на местных выборах 31 октября и готова оказать соответствующую помощь всем, кто обратится в «Фронт Змін».

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Черновцах, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Отвечая на вопрос о присоединении «Фронту Змін» к инициативе «Стоп фальсификации», А.ЯЦЕНЮК отметил, что готов присоединиться к этой инициативе, однако к нему по этому поводу никто не обращался.

По словам лидера «Фронту Змін», для противодействия фальсификациям нужны не декларации и меморандумы, а практические действия и механизмы.

Он сообщил, что почти каждая партийная организация «Фронту Змін» зарегистрировала своих наблюдателей на избирательных участках всех уровней. Кроме того, «Фронт Змін» зарегистрировал около 120 общеукраинских наблюдателей, которые имеют право доступа к УИК любого уровня. Кроме того, несколько сотен юристов партии будут осуществлять юридическое сопровождение избирательного процесса по всей Украине.

А. ЯЦЕНЮК также сообщил, что партия провела тренинги по всей стране среди своих членов с целью научить обнаруживать фальсификации, противодействовать им и защищать результат на выборах. «Мы не декларациями занимались - мы тренировали наблюдателей. У нас создана реальная машина для защиты результатов выборов. Поскольку здесь одними декларациями не обойдешься. Здесь нужна конкретная, четкая и жесткая работа в ночь выборов», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК предложил политическим партнерам план конкретных совместных шагов на выборах, в частности создания в каждом районе и каждой области совместного штаба оперативного реагирования. По словам А.ЯЦЕНЮКА, в этот штаб должны войти по одному юристу и официальному наблюдателю от каждой партии, приглашены журналисты, должны быть средства связи и видеофиксации процесса. Также в штабе должна быть общая оперативная бригада - автомобиль с людьми, который выезжает на любой участок, где есть проблемы.

“Если есть факты фальсификаций на каком-то участке, то все демократические силы отказываются подписывать протокол - они немедленно обращаются с иском в суды о признании выборов на таких избирательных участках недействительными», - сказал политик.

«Мы предлагаем и всех приглашаем, чтобы такие совместные штабы были организованы на базе наших возможностей. Так я понимаю четкую и практическую работу. А все остальное - это поговорить перед выборами, показать, что мы собрали восемь, десять или пятнадцать партий», - добавил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «Фронт Змін» гарантирует, что каждая партия, представляющая украинские демократические силы, может рассчитывать на поддержку. «Или мы политические конкуренты, или мы политические партнеры - неважно. Речь идет о защите результатов волеизъявления избирателей. Поэтому я гарантирую, что каждый наш член избирательной комиссии, наблюдатель будут защищать интересы всех демократических партий. А если надо где-то подписать - говорите где, я подпишу», - просуммировал лидер «Фронту Змін».