Три конкретные цели: Федоров назвал план войны Украины, чтобы принудить РФ к миру

Министр обороны Украины Михаил Федоров обнародовал план войны, который состоит из трех пунктов и должен заставить РФ согласиться на завершение войны.

Первый пункт плана касается закрытия неба над Украиной. По словам Федорова, главным приоритетом является защита гражданских лиц и инфраструктуры от российских атак.

"Наша цель – идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Уже запущено создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков. Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию шахидам и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто – страна функционирует", – написал Федоров.

Вторым пунктом плана, по словам министра обороны, является остановка РФ на земле, в море и киберпространстве. Он отметил, что РФ отдает 156 за один квадратный километр украинской земли в Донецкой области. Украина же хочет поднять этот показатель до 200 убитых оккупантов.

"Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным. Наша цель – остановить врага в каждом домене – на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого достичь. Есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и завершения корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных", – добавил Федоров.

Третий пункт плана касается давления на экономический сектор РФ. Министр пояснил, что война продолжается, пока у РФ есть деньги на боеприпасы, контракты солдатам и пропаганду. И источником этих средств является нефть.

"Россия продает ее по всему миру через так называемый теневой флот. Именно из этого бюджета финансируется война. Если перекрыть этот канал – ресурс на войну резко сократится. Что нужно: усиление санкций, координация с партнерами, стратегия противодействия теневому флоту, совместные действия с партнерами в море. Чтобы дефицит бюджета России стал самым большим в истории. Мы уже готовим эту стратегию. То же самое – стратегия противодействия России в когнитивной сфере", – пояснил Федоров.

Он отметил, что под каждый из пунктов этого плана Украина имеет конкретные измеримые цели и результаты. Также, по словам главы Минобороны, есть три направления, по которым Украина планирует действовать для реализации этого плана.

"Первое. Партнерства. Win-win сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году. Для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны. Второе. Технологическое преимущество. Быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле. Сохранять лидерство в войне инноваций. Третье. Математика войны. Благодаря системе еБаллов через DELTA мы уже получаем качественные данные с поля боя. Следующий шаг – превратить данные в решающую силу", – отметил Федоров.

Ранее The Times сообщило о том, что РФ впервые за долгое время начала вербовать меньше людей, чем теряет на фронте. Отмечается, что такие темпы наблюдаются в течение последних трех месяцев.

Между тем WSJ пишет, что победа РФ не является неизбежной. В частности, об этом свидетельствуют локальные наступления украинских защитников, которые демонстрируют трудности России в прорыве обороны. Издание также отмечает, что военная машина России начала сбавлять обороты в наборе добровольцев.

