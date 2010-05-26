Табачнику к «дешевому клоуну» добавили «директора ЖЕКа»

Новый курс всемирной литературы в украинских школах долго не продержится, как и Дмитрий ТАБАЧНИК в должности министра образования и науки Украины. Об этом заявил народный депутат Украины от БЮТ, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Владимир ЯВОРИВСКИЙ, комментируя заявление Д.ТАБАЧНИКА о намерении ввести в школах курс всемирной литературы, три четверти которого будет составлять русская литература.

Об этом говорится в комментарии В.ЯВОРИВСКОГО, переданном УНИАН.

"Это идея не министра образования, а управляющего домами, директора ЖЭКа. Ну нельзя так обеднять всемирную литературу, сводя ее исключительно до русской, потому что так хочется господину ТАБАЧНИКУ, - заявляет В.ЯВОРИВСКИЙ. - Всемирная литература - это всемирная литература - американская, турецкая. В школе нужно детям было дать панораму всемирной литературы, а не сводить все до русской...”

“Ничего особенного в русской литературе сейчас нет. Я не говорю, что она бедна, но сводить все до литературы неразумно", - отметил председатель Комитета ВР Украины по вопросам культуры и духовности.

Депутат также убежден, что Д.ТАБАЧНИКА необходимо как можно скорее отправить в отставку.

"Чем скорее уйдет он, тем лучше для Украины. А он сам не уйдет. Поэтому нужно, чтобы студенты возобновили свои студенческие забастовки. Я никого не подстрекаю, но это - конституционное право", - подчеркнул депутат.

В.ЯВОРИВСКИЙ также убежден, что политика русификации прекратится, как только действующая власть уйдет вместе с Д.ТАБАЧНИКОМ. По его мнению, действующая власть “абсолютно выражена как антиукраинская, но сводить все до русской литературы неразумно".

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Д.ТАБАЧНИК заявил, что школьный курс зарубежной литературы будет переименован во всемирную литературу. "Хочу отойти от термина "зарубежная литература" и вернуться к термину "всемирная литература", где русская литература будет занимать наибольший объем - три четверти учебного процесса", - сказал Д.ТАБАЧНИК, отметив, что “...возвращение русской литературы на языке оригинала - первоочередная задача министерства".