Блок Литвина: выборы в местные советы должны пройти по новым правилам

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Виктор СИНЧЕНКО (фракция Блока Литвина) убежден, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системой или по открытым спискам. Об этом он сказал на брифинге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции, депутат отметил, что “избирательное законодательство должно быть изменено с целью защиты конституционных прав граждан Украины”. По его словам, «выборы в местные советы в мае должны проходить по новым, справедливым правилам». При этом добавил, что «действующая пропорциональная система выборов в местные советы доказала свою полную несостоятельность защищать интересы граждан».

В.СИНЧЕНКО считает, что «действующая избирательная система в действительности лишает людей выбора, ведь часто они вынуждены голосовать за тех, кого определяет партийный «вождь», или за тех, кто купил место в партийном списке». По его убеждению, выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе или по открытым спискам. «Люди должны избирать не «котов в мешке», а конкретных людей, которых они хорошо знают, уважают и которым доверяют», – отметил он.

В.СИНЧЕНКО подчеркнул, что в значительной мере позитивные изменения избирательного законодательства зависят от позиции будущего Президента Украины. «Среди ведущих политиков наиболее принципиальным и последовательным отношением к проблеме избирательного законодательства отличается Владимир ЛИТВИН», - добавил он. По его словам, именно у этого политика есть “уникальный опыт государственной работы, он хорошо знает ситуацию в органах местного самоуправления”. В.СИНЧЕНКО подчеркнул, что “бесспорно, ЛИТВИН на посту Президента добьется необходимых изменений, и следующие выборы в местные советы будут проходить по справедливым правилам».