В БЮТ заявляют, что ПР будет пачками регистрировать «липовых» больных

Избирательный штаб «Донбасс» кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО ожидает, что в пятницу-субботу представители Партии регионов “будут пачками регистрировать заявления “липовых больных”, которые обеспечат им победу на выборах”. Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении штаба БЮТ.

“Уже сегодня их количество растет с каждым днем. Массовые фальсификации могут захлестнуть Донбасс и значительно исказить результаты волеизъявления”, говорится в заявлении штаба.

“Фишка” регионалов в виде голосования на дому была успешно “обкатана” на Донбассе в 2004 году. Однако в 2010 году эта грязная технология будет использоваться еще более активно, чем на предыдущих выборах, - уверены в избирательном штабе Юлии ТИМОШЕНКО. - Поскольку согласно изменениям, которые были внесены в законодательство, теперь «на дому» может проголосовать кто угодно безо всяких документов – достаточно лишь заявления. Этим, конечно же, воспользуются те, кто боится честного выбора жителей Донбасса и намерен сфальсифицировать выборы”.

По информации БЮТ, в 2004 году именно в Донецкой и Луганской областях «на дому» проголосовало наибольшее количество избирателей по всей Украине. Например, 26 декабря 2004 года в Донецкой области этот показатель составил 88,5 тысяч человек, в Луганской – 49,2 тысячи. Для сравнения, в соседней Днепропетровской области «на дому» проголосовало всего лишь 26,1 тысячи человек.

На этих выборах, по состоянию на 11 января, в Донецкой области зарегистрировано 249 тыс. 195 заявлений о голосовании «на дому», заявляют в БЮТ. Это 7,1% от всех избирателей. На некоторых округах количество таких заявлений «зашкаливает» до 11%. Так, например, в округе 60 - этот показатель составляет 11,1%, в округах 57, 52, 55 – 11%, в 56, 54, 43 – 10,9%.

В то же время, отмечают в БЮТ, в среднем по Днепропетровской области количество желающих проголосовать на дому составляет лишь 1,2%, в Запорожской – 0,2%, во Львовской – 0,4%. Такое массовое желание дончан голосовать «на дому» можно объяснить лишь подготовкой массовых фальсификаций, убеждены в штабе кандидатат Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы сделаем все, чтобы остановить этот беспредел в рамках законодательства, но также призываем наблюдателей и членов избирательных комиссий максимально отслеживать ситуацию по данному направлению и предупреждать попытки фальсификаций», - говорится в заявлении штаба БЮТ.

В то же время, представитель ПР Николай АЗАРОВ опровергает эти заявления. “Заявление о том, что в Донецке 11% избирателей хотят голосовать на дому – ложь. Мы проверили все участки – ни на одном из них нет более полутора процентов избирателей, заявивших о том, что они не смогут придти к урнам, и поэтому просят о голосовании на дому”, - цитирует Н.АЗАРОВА прес-служба Партии регионов. “Такой откровенной ложью Ю.ТИМОШЕНКО пытается оправдать свое неминуемое поражение на президентских выборах”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.