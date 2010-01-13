Телекомпаниям не рекомендуют пускать в эфир агитку одного из кандидатов

Вопрос освещения телерадиоорганизациями хода избирательной кампании был обсужден на совместном заседании рабочей группы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по осуществлению надзора за соблюдением телерадиоорганизациями избирательного законодательства и взаимодействия с ЦИК во время очередных выборов Президента Украины и независимого экспертного совета по вопросам деятельности СМИ во время выборов 2009–2010 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Заместитель председателя Национального совета, руководитель рабочей группы Юрий ПЛАКСЮК коротко сообщил о мерах, принимаемых Нацсовет для предотвращения нарушений избирательного законодательства телерадиоорганизациями, отметив то, что проводится постоянный мониторинг эфира телерадиокомпаний, информация о выявленных признаках нарушений передается в Центральную избирательную комиссию.

Председатель независимого экспертного совета по вопросам деятельности СМИ Татьяна КОТЮЖИНСКАЯ проинформировала, что возглавляемый ею экспертный совет решил построить работу таким образом, что он рассматривает вопрос лишь по запросам телерадиокомпаний, а экспертные заключения имеют рекомендательный характер для телерадиоорганизаций.

Также было отмечено, что на протяжении последнего месяца независимый экспертный совет рассмотрел два запроса и принял соответствующие решения. Первый из них поступил от Закарпатской областной государственной телерадиокомпании относительно агитационного видеофильма Анатолия ГРИЦЕНКО «Враг их государства». Независимый экспертный совет пришел к выводу, что указанный фильм не имеет признаков нарушения Закона «О выборах Президента Украины».

Второй запрос поступил от телерадиокомпаний «НБМ», «Экспрсес-Информ» („5 канал”) и Закарпатской ОГТРК в отношении агитационного видеофильма Юлии ТИМОШЕНКО «Не выбирай позор! Выбирай Украину!». Независимый экспертный совет выявил в нем признаки нарушения Закона «О выборах Президента Украины» и рекомендовал телерадиоорганизациям воздержаться от его трансляции в эфире.

Также Т.КОТЮЖИНСКАЯ сообщила, что на рассмотрении независимого экспертного совета по вопросам деятельности СМИ есть еще один запрос – в отношении агитационных видеофильма и аудиоролика Виктора ЯНУКОВИЧА. Экспертное решение по этому запросу будет принято в ближайшее время.

Во время обсуждения независимые эксперты и члены рабочей группы выражали мнения относительно позитивных результатов сотрудничества по информированию и консультациям телерадиоорганизаций по вопросам соблюдения избирательного законодательства. Как известно, по окончании избирательной гонки Национальный совет должен отчитаться в соблюдении телерадиоорганизациями определенного законодательством порядка вещания во время избирательной кампании 2009–2010 гг., в которое войдет и информация о работе независимого экспертного совета.