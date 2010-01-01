Ющенко считает ушедший год богатым на события и щедрым на выводы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что 2009 год был богатым событиями и щедрым выводами, а новый, 2010 год, принесет украинскому народу победу.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, идет речь в Новогоднем обращении Президента Украины к соотечественникам.

“Дорогой Украинский народ, дорогие соотечественники, завершается 2009 год. Это был непростой год. Он прошел под знаком кризиса, но не кризис определил его характер. Этот год был богатым событиями. И щедрым - выводами”, - отметил В.ЮЩЕНКО и добавил: “Мы, я верю, научимся оценивать себя достойно, спокойно - и без пафоса, и без приуменьшений”.

“Знаю, - заметил глава государства, - что в этом году в жизни каждого из вас, уважаемые соотечественники, было немало достижений – больших и малых. Поздравляю каждый ваш успех и каждое доброе дело”.

Президент попросил, “чтобы в эту минуту мы вспомнили и поддержали тех, кто познал потери, ощутил трудности, пережил потрясения. Даже мысленно поддержка творит чудеса”.

“Мы выдержали удар кризисом. Мы строили стадионы и дороги, новые больницы и школы. Мы добились, что Евро-2012 будет в четырех городах Украины. Наши врачи спасли тысячи жизней. Мы вместе освободили из плена наших моряков. Мы заключили целый ряд очень успешных внешних контрактов. Мы секторально объединяемся с Европейским Союзом – через пространство гуманитарное, транспортное, авиационное, пространство юстиции и безопасности”, - отметил Президент Украины и напомнил: “В этом году мы вошли в Энергетическое сообщество. И впервые в истории приблизились к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, где ключевая составляющая - зона свободной торговли”.

“Жизнь идет вперед, - подчеркивается далее в обращении. - И в нашей стране, в наших семьях все больше и больше рождается детей”. “И это - жизнь. Это – мы. Эти добрые события являются нашей жизнью. Об этих вещах нужно говорить ежедневно. Чтобы перестать быть заложником только темной, гнетущей, желтой информации. Да - говорить без пафоса, но с доброй мыслью, добрым чувством к себе, к своему народу и стране”, - отметил глава государства и заметил, что “завершается целая эпоха в нашей жизни”.

“Я горжусь этим временем, - заявил В.ЮЩЕНКО. - Горжусь – с внутренним спокойствием, без спеси, и без розовых мечтаний. Горжусь свободой слова, свободой выбора, свободой для бизнеса. Горжусь многими экономическими показателями. Горжусь тем, что внимание власти обращено на социальную поддержку многих людей, поддержку матерей и детей, сирот и инвалидов. Горжусь тем, что я украинец, и как украинец я обратился к миллионам”.

При этом Президент Украины выразил надежду, “что наша большая идея единой Украинской нации и сильного государства будет шириться твердо и неотступно”.

Как отмечается в обращении главы государства, “сегодня, думая о годе следующем и будущих годах, я обращаюсь к новому украинскому человеку, который рождается в непростых испытаниях и, возможно, беспокойстве. Ничего не бойся. Иди уверенно вперед. Ты победишь!”.

“Наша сила, сила нашего народа, его государства, демократии и культуры – мощная, мощнее любых внутренних и внешних опасностей. Наша жизнь – это Украина, и никакие потуги не вернут ее в старые, чуждые нам болотные моря”, - убежден В.ЮЩЕНКО.

Он также уверен: “Мы – европейцы. Мы будем в Европейском Союзе и НАТО. Мы будем жить в безопасном, защищенном и процветающем государстве. Мы - все вместе, весь народ от Донбасса до Карпат - способны достигать великих целей”.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что “новый украинский человек – это наше личное достоинство, вера и уверенность. Это – частица энергии, которая возродила государство, завоевала свободу и стремится творить новую жизнь. Это – лучшая часть каждого из нас”. Президент обратился к каждому: “Уважаемые соотечественники. Все будет хорошо. Мы стали другими. Назад не вернемся. Верим в нашу силу. Верим в себя”.

“Никакого сомнения. Будем уверены в том, что 2010 год принесет нам победу”, - призвал В.ЮЩЕНКО.

Он поздравил всех с новым счастьем, с новым добром, с Новым 2010 годом!