Гриценко считает, что кадровые «торги» с фракциями - плата за коалицию

Сегодня премьер-министр может уволить любого министра и даже саму себя, но из-за безответственности коллективной силы – коалиции – у Тимошенко возникают серьезные проблемы с назначением членов правительства. Об этом в эфире Первого канала Украинского радио заявил председатель всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция», народный депутат Анатолий Гриценко.

Он напомнил, как еще в октябре прошлого года указывал на необходимость серьезных кадровых перемен в правительстве, ведь многие из министров просто не могут эффективно работать в кризисных условиях, к тому же сама премьер Тимошенко охарактеризовала своих министров как набивающих собственные карманы и изменяющих национальным интересам.

«К величайшему сожалению, в парламенте при обсуждении предложений на должность министра или вице-премьера не ведутся разговоры о том, с какой стратегией придет человек или какие решения будет принимать, - рассказал народный депутат. - Происходит лишь торг, кто за кого проголосует, кто сядет на какой материальный или финансовый поток. А действительно профессионального и эффективного человека работать в правительстве нужно очень долго просить», - отметил он.

Такие «торги» с фракциями в парламенте Гриценко считает платой за коалицию. «Если бы премьер независимо от фамилии имел право формировать свою команду, набирать туда профессионалов и знал, что будет отвечать за их деятельность лично, правительство работало бы по-другому. Не нужно было бы каждый раз договариваться с тремя или четырьмя фракциями в Верховной Раде», - убежден народный депутат.

Именно по этим причинам он подчеркивает сильную президентскую вертикаль исполнительной власти, которая заложена в его проекте конституционных изменений – Конституции Порядка.

«Я настаиваю на своем предложении, чтобы Президент, избранный народом, сам формировал правительство и сам его возглавлял независимо от того, что делается в парламенте, - сказал Гриценко. - Убежден, ответственность должна иметь фамилию. А от голосования 240 или 250 депутатов не может зависеть стабильность правительства».

Вместе с тем глава «Гражданской позиции» отмечает и неопределенность кадровой политики премьера, из-за чего страдают не только министры, не понимая, когда именно их уволят, но и страна, потому что члены правительства, сидя на чемоданах, не готовы отстаивать какую-либо позицию или предлагать новую стратегию развития конкретной отрасли.

«В то время, когда страна падает, нужно максимально концентрировать все усилия, сверхусилия людей для того, чтобы ее спасти. В то же время по парламенту каждый день ходят министры, которых Тимошенко уже не хочет видеть в Кабмине, и думают, как заручиться поддержкой депутатов, то же самое делают и кандидаты в министры и вице-премьеры, - рассказал Гриценко. - Премьер прошла точку невозвращения. Теперь ей нужно или дальше торговаться с фракциями и обновить правительство, чтобы потом ответственно работать, или просто развести руками и сказать, что весь состав правительства уходит в отставку», - заметил он.

Народный депутат убежден, что обеспечить хоть какую-то стабильность в экономике и социальной сфере Тимошенко с существующим составом правительства не сможет. Не способен этого сделать и парламент, в котором Партия регионов все время блокирует трибуну.

Глава «Гражданской позиции» убежден, что сегодня нужно проводить решительные изменения, чтобы была достигнута ответственность и не исчезла возможность влиять на кадры.